eFootball PES 2022: Beta disponibile in Italia, reveal ufficiale in programma il 21 luglio

A sorpresa Konami ha lanciato una Open Beta (definita "Online Performance Test") del prossimo gioco di calcio della compagnia, attualmente identificato con il nome generico di New Football Game. Il client è già disponibile per il download anche in Italia.

Konami è felice di annunciare che una nuova esperienza calcistica sarà presto disponibile! Di conseguenza, prima del lancio ufficiale il gioco entrerà in fase open beta, lo scopo di questa fase di testing è valutare la qualità del matchmaking online e la connessione ai server. Le meccaniche di gioco, il bilanciamento, le animazioni e la grafica sono ancora in fase di sviluppo e riceveranno migliorie prima del lancio ufficiale.

Potete scaricare la Beta del nuovo gioco di calcio Konami (eFootball PES 2022 o semplicemente eFootball 2022, secondo gli ultimi rumor) direttamente dagli store digitali di PlayStation e Xbox, il client è compatibile con PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Konami ribadisce come la qualità dell'esperienza sarà molto lontana rispetto a quella del gioco completo, i partecipanti alla Beta sono invitati a lasciare il proprio feedback, la fase di test proseguirà fino al prossimo 8 luglio, la Beta Pubblica non necessità di PlayStation Plus o abbonamento Gold per giocare online, supportato anche il Cross-Gen su PS4 e PS5 e su Xbox One, Xbox Series X/S. Il reveal di eFootball PES 2022 è atteso per il 21 luglio, in questa data ne sapremo sicuramente di più sul futuro del calcio secondo Konami.