eFootball PES 2022 Beta: guida ai controlli su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S

Come avrete sicuramente notato, nel corso delle ultime ore è stata pubblicata da Konami l'Open Beta di eFootball PES 2022, nuova iterazione della serie calcistica il cui titolo definitivo non è ancora stato annunciato ufficialmente da parte dell'azienda nipponica.

La Beta può essere scaricata gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S e non necessita di un abbonamento attivo ai servizi PlayStation Plus o Xbox Live Gold per essere provata.

Se state per avviare questa versione di test del gioco per la prima volta, ecco di seguito l'elenco completo dei comandi della versione PlayStation (validi sia per chi gioca con un DualShock 4 che con un DualSense) e di quella Xbox:

Comandi in attacco

Protezione: L2 su PlayStation (LT su Xbox)

L2 su PlayStation (LT su Xbox) Movimento giocatore: movimento dello stick analogico sinistro

movimento dello stick analogico sinistro Controllo palla/Tocco in avanti (in dribbling): R2 su PlayStation (RT su Xbox)

R2 su PlayStation (RT su Xbox) Finta di tiro: R1 su PlayStation (RB su Xbox)

R1 su PlayStation (RB su Xbox) Filtrante: Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

Triangolo su PlayStation (Y su Xbox) Passaggio alto/Cross: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

Cerchio su PlayStation (B su Xbox) Passaggio rasoterra: X su PlayStation (A su Xbox)

X su PlayStation (A su Xbox) Tiro: Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

Comandi in difesa

Difesa fisica: L2 su PlayStation (LT su Xbox)

L2 su PlayStation (LT su Xbox) Movimento giocatore: movimento dello stick analogico sinistro

movimento dello stick analogico sinistro Cambio cursore: L1 su PlayStation (LB su Xbox)

L1 su PlayStation (LB su Xbox) Scatto: R2 su PlayStation (RT su Xbox)

R2 su PlayStation (RT su Xbox) Finta di tiro: R1 su PlayStation (RB su Xbox)

R1 su PlayStation (RB su Xbox) Uscita del portiere: Triangolo su PlayStation (Y su Xbox)

Triangolo su PlayStation (Y su Xbox) Scivolata: Cerchio su PlayStation (B su Xbox)

Cerchio su PlayStation (B su Xbox) Testa a testa: X su PlayStation (A su Xbox)

X su PlayStation (A su Xbox) Contrasto: Quadrato su PlayStation (X su Xbox)

Vi ricordiamo che l'Open Beta di eFootball PES 2022 è già online e resterà attiva fino al prossimo 8 luglio 2021.