PES 2022 per PS5 e Xbox Series X annunciato, sarà basato su Unreal Engine

Konami vuole portare eFootball PES verso nuovi livelli, con una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale il publisher ha annunciato lo sviluppo di un gioco di calcio di nuova generazione. Ecco svelati i piani per il futuro di PES.

"Siamo lieti di annunciare che siamo al lavoro su un titolo calcistico di nuova generazione, che mira a incarnare appieno il concetto chiave The Pitch is Ours." Inizia con queste parole il messaggio di Konami, che continua: "lo sviluppo di questo titolo sta avvenendo grazie a un aggiornamento del motore, che ci permetterà di stupirvi con sensazionali miglioramenti in tutte le aree di gioco. Preparatevi a modelli e animazioni dei giocatori ancora più realistici, effetti fisici potenziati, grafica fotorealistica e molto, molto altro. Sappiamo che molti di voi sperano in nuovi contenuti myClub e Campionato Master, per questo siamo felici di annunciarvi che stiamo lavorando a grosse novità per entrambe le modalità."

Come già anticipato in precedenza, Konami conferma poi la decisione di pubblicare eFootball PES 2021 come aggiornamento stagionale di eFootball PES 2020, scelta necessaria per concentrare tutte le risorse nello sviluppo del nuovo gioco di prossima generazione. eFootball PES per PS5 e Xbox Series X è atteso per la fine del prossimo anno con i primi test che inizieranno a metà del 2021.



Konami ha diffuso anche un breve teaser di eFootball PES 2022, interessante poichè alla fine del video sono presenti i copyright dell'Unreal Engine, indicazione che conferma la volontà di abbandonare il Fox Engine per il nuovo eFootball PES.