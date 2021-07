eFootball: PES è davvero morto o si sta solamente evolvendo?

Konami ha annunciato eFootball. Il debutto esclusivamente digitale è atteso per l'autunno: dinanzi a un simile stravolgimento, numerosi appassionati non hanno reagito con entusiasmo. Su Twitter l’hashtag "RIP PES" è divenuto un trend, e anche su Reddit la frustrazione dei fan appare evidente. Ma PES è davvero morto?

La prima fonte del malcontento collettivo è legata non solo alla natura free to play del gioco, ma anche all’apparente downgrade grafico mostrato nel trailer d’annuncio. Il passaggio dal Fox Engine all’Unreal Engine non sembra aver segnato un considerevole passo in avanti come era lecito aspettarsi, ed anzi sotto certi aspetti sembra quasi che il comparto tecnico abbia subito un ridimensionamento. Per alcuni, il motivo risiede nel fatto che Konami abbia scelto di scalare il suo motore in maniera tale da farlo girare in modo equilibrato anche sui dispositivi mobile: ricordiamo infatti che eFootball proporrà un matchmaking cross platform anche con sistemi iOS e Android.

Vien da chiedersi, legittimamente, quanto il gioco possa mettere in campo un’esperienza puramente next gen, se deve scendere a compromessi per essere fruibile su piattaforme portatili. In attesa di fornire in merito ulteriori dettagli, il producer Seitaro Kimura ha provato a rassicurare i fan ai microfoni di IGN USA, sottolineando come eFootball sia un simulatore pensato principalmente per le console di nuova generazione. Solo in seguito il team ha pensato di "scalare" il motore su sistemi mobile, grazie alla versatilità dell’Unreal Engine. In poche parole, Kimura sostiene che Konami non stia realizzando un gioco per iOS e Android, ma un’esperienza adattabile a seconda delle piattaforme, concepita per trarre beneficio dai sistemi su cui gira. Senza fornire specificazioni maggiori, il producer invita gli appassionati a non preoccuparsi delle qualità ludiche e tecniche di eFootball, il cui gameplay sarà svelato ad agosto.

A prescindere dalla veridicità delle parole di Kimura, è innegabile che la comunicazione da parte di Konami sia stata abbastanza fumosa. Un altro dubbio che ha assalito i fan riguarda la natura gratuita del titolo al lancio in autunno. Che l’azienda nipponica abbia avuto sempre un occhio di riguardo per il mercato dei free to play è indubbio: basti guardare alle incarnazioni Lite dei precedenti episodi della serie PES, che proponevano comunque una mole contenutistica di tutto rispetto. eFootball parte da questo assunto ma lo eleva a fondamento stesso delle sue logiche di distribuzione. Escludendo le opzioni di team bulding e il sistema match pass, al momento non sappiamo quali contenuti offrirà gratuitamente la produzione all’arrivo sul mercato.

Lo spettro delle microtransazioni resta dunque piuttosto elevato, soprattutto se consideriamo che Konami ha già svelato l’esistenza di DLC opzionali a pagamento, che dovrebbero permettere ai giocatori di personalizzare i contenuti dell’opera. Insomma, allo stato attuale, sembra quasi che eFootball, al lancio, sia una versione più estesa e a supporto continuo di quello che fu PES lite. Su Twitter, d’altronde, Konami sottolinea che le modalità offline come la Master League saranno vendute in futuro come DLC opzionali su tutti i dispositivi compatibili. Insomma, la cara Master League dovrà essere acquistata a parte e non sarà compresa nell’offerta gratuita.

Che ve ne pare di questa mossa da parte della società nipponica? Credete davvero che con questa formula di distribuzione PES, o meglio: il calcio secondo Konami, sia effettivamente morto? Oppure si tratta di una potenziale rinascita? Fatecelo sapere come sempre nello spazio dedicato ai commenti.