eFootball PES: Konami supporta Takefusa Kubo, talento del calcio giapponese

Konami ha annunciato di aver stretto una partnership con Takefusa Kubo, talento del calcio giapponese in forza al Getafe e promessa del calcio internazionale, il quale sarà protagonista di una nuova campagna di eFootball PES 2021.

Fin dagli albori della serie Konami ha sempre sostenuto i giovani talenti emergenti del calcio locale e internazionale. A seguito di accordi siglati con atleti come Marcus Rashford e Alphonso Davies, la casa giapponese annuncia ora la firma di un nuovo accordo con il calciatore giapponese Takefusa Kubo.

"Sono lieto di annunciare di aver firmato un accordo di partnership con Konami per la serie eFootball PES, continuerò a giocare e a crescere insieme alla serie eFootball PES" ha dichiarato Takefusa Kubo.

Fin dalle prime partite il diciannovenne ha messo in mostra tutto il suo grande talento e Konami intende supportare Kubo e altre grandi promesse del calcio internazionale. La compagnia celebrerà questa collaborazione con una serie di campagne in-game per eFootball PES 2021, presto verranno diffusi maggiori dettagli in merito.

eFootball PES 2021 Season Update è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X/S. I giocatori possono scaricare eFootball PES 2021 Lite Edition, versione ridotta con funzionalità limitate, disponibile per il download gratis su tutte le piattaforme.