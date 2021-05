eFootball PES: parliamo della scena eSport con AlonsoGrayfox

La scena eSportiva di eFootball PES è vibrante e abbiamo deciso di approfondire questo argomento in compagnia di uno dei pro player più stimati del nostro paese: AlonsoGrayfox, molto attivo anche sui social e su Twitch.

AlonsoGrayfox è un pro player della eNazionale Italiana Campione d'Europa EEuro 2020, in forza nel roster della squadra Hellas Verona. Alonso ci racconterà come si sta sviluppando la scena eSportiva italiana di Pro Evolution Soccer e quali sono i piani per il futuro anche in vista dell'arrivo di eFootball PES 2022. Quali sono i giocatori e le squadre da tenere d'occhio? Ci sono tornei e competizioni da non perdere? Approfondiremo questi e altri aspetti sull'eSport di PES mercoledì 12 maggio alle 13:00 sul canale Twitch di Everyeye, ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per non perdere neanche una diretta.

Per non farvi trovare impreparati vi invitiamo inoltre a seguire AlonsoGrayfox su Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e ovviamente seguirlo su Twitch. Uno speciale appuntamento per chiunque voglia seguire l'evoluzione dell'eSport italiano e la crescita del movimento calcistico nel nostro paese, sono tanti i pro player e le figure professionali impegnate in questo settore in continua crescita.