eFootball PES e lo strano caso dell'update di Euro 2020 senza Europei per il Coronavirus

Nel pieno dell'emergenza internazionale legata al diffondersi del Coronavirus, la cancellazione (o anche solo lo slittamento) della fase finale dei prossimi Europei di calcio si fa sempre più probabile: quale sarà allora il destino dell'update di eFootball PES 2020 dedicato ad EURO 2020? Proviamo a fare chiarezza.

I crescenti dubbi legati all'effettivo svolgimento della manifestazione calcistica che, per quest'anno, non avrebbe avuto una sede unica ma sarebbe stata itinerante, stanno infatti inducendo diversi appassionati del simulatore calcistico di Konami a chiedersi quale potrebbe essere il destino dell'annunciata espansione gratuita di EURO 2020.

Stando a quanto illustrato dalla redazione di Polygon, però, i vertici dell'azienda videoludica giapponese sarebbero comunque propensi a pubblicare l'update in questione, anche perchè (aggiungiamo noi) sarebbe davvero un controsenso non lanciarlo visto che il suo sviluppo è ormai ultimato e che, grazie ad esso, si potrebbero aiutare molti giocatori a mitigare gli effetti della quarantena forzata che sta interessando un numero sempre crescente di Paesi per via della diffusione del Coronavirus.

Salvo imprevisti o sorprese dell'ultimo minuto, quindi, l'aggiornamento gratuito di eFootball PES 2020 dedicato ad EURO 2020 era e continua ad essere previsto per il 30 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E questo, a prescindere dalle decisioni che verranno prese dal massimo organo calcistico per annullare o rinviare al prossimo anno l'importante manifestazione sportiva che dovrebbe avere luogo nelle principali città del Vecchio Continente tra il 12 giugno e il 12 luglio di quest'anno.