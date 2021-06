eFootball PES x Miura: Konami firma una partnership con la leggenda del calcio giapponese

Konami Digital Entertainment firma un'importante partnership con Kazuyoshi Miura per far entrare in eFootball PES 2021 il leggendario attaccante giapponese che, con i suoi 54 anni, è stato incoronato da poco come calciatore più anziano nella storia del calcio professionistico.

Come primo atto di questa alleanza, Konami porterà la superstar del calcio nipponico nella Serie Momento Glorioso. Nel commentare la partnership, Miura spiega che "sono onorato che Konami riconosca i molti decenni che ho dato al calcio e che dia la possibilità ai fan di rivivere e crogiolarsi in quei momenti magici".

Le celebrazioni per la leggendaria carriera di "King Kazu" attraverseranno la dimensione simulativa di eFootball PES 2021 con numerose campagne ingame, compresa la rievocazione delle partite di Miura con la squadra brasiliana del Santos, con cui ha esordito nell'ormai lontano 1986. Nel 1994 Kazu è diventato il primo calciatore giapponese a giocare in Serie A in Italia. Oggi, a 54 anni, Kazu è il più anziano calciatore professionista al mondo ancora in attività.

A chi ci segue, ricordiamo che è di pochi giorni fa la notizia dell'arrivo in esclusiva dell'Atalanta in eFootball PES come parte dell'accordo siglato da Konami con la dirigenza del club nerazzurro.