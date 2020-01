eFootball PRO 2020: i risultati della terza giornata di campionato

Si è giocata sabato 25 gennaio a Barcellona la terza giornata del Campionato eFootball.Pro, il primo torneo mondiale eSport (giocato con eFootball PES 2020) dedicato ai club di calcio professionistici.

Qui di seguito i risultati delle doppie sfide di sabato (ogni match è composto da una partita di andata e una di ritorno)

Boavista 2-0 / 2-3 Juventus

Monaco 3-1 / 3-1 Nantes

Celtic Glasgow 2-2 / 3-2 Manchester United

Barcellona 1-1 / 1-0 Arsenal

Bayern Monaco 1-0 / 1-0 Schalke 04

Al termine della terza giornata il Monaco mantiene saldamente il primato in classifica con 16 punti grazie anche alle prodezze di Usmakabyle e Kilzyou che guidano appaiati anche la classifica dei marcatori con sette reti ciascuno.

Il team eSport della Juventus, che vede tra le sue fila due campioni del mondo, ha incontrato parecchie difficoltà nella prima partita giocata contro Boavista, i portoghesi sono infatti riusciti a imporsi per 2-0 al termine dei primi 90 minuti. Le cose sono cambiate nella seconda partita dove il team italiano è riuscito ad avere la meglio sul Boavista al termine di una gara molto combattuta (doppietta di Ettorito97 e un gol al 62esimo minuti di IlDistruttore).

Il derby francese tra Monaco e Nantes ha visto la capolista monegasca dominare i rivali bretoni grazie a un doppio 3-1. La terza partita della giornata ha visto sfidarsi Celtic e Manchester United, la prima partita si è conclusa con il punteggio di 2-2. Nel secondo match, grazie a al gol di INDOJAWA al 57esimo minuto, la compagine scozzese ha ottenuto la prima vittoria in campionato che gli ha permesso di scavalcare l’Arsenal.

Il doppio match tra Barcellona e Arsenal è stato deciso da soli tre gol che hanno messo in chiaro che entrambe le formazioni devono migliorare qualcosa davanti se vogliono intimorire i top team. La prima partita si è conclusa con un pareggio per 1-1, nella seconda il Barcellona ha avuto la meglio grazie a un gol di Henrykinh0 nella prima frazione di gioco.

Bayern Monaco - Schalke 04, Il match clou di sabato della Bundesliga, non si è giocato solo alla Allianz Arena ma anche nel corso della terza giornata del Campionato eFootball.Pro. La doppia sfida a PES si è conclusa con un doppio successo del Bayern che occupa ora il secondo posto in classifica in campionato.

I premi Best Goal e MVP della seconda giornata, entrambi del valore di 10.000€, sono stati assegnati a MESTRE (Bayern Monaco) ed ETTORITO97 (Juventus).