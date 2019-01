eFootball.Pro: annunciati i risultati della seconda giornata del torneo

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi i risultati della seconda giornata del Campionato eFootball.Pro che si è disputata a Barcellona lo scorso weekend. La classifica del torneo vede in testa il Celtic Glasgow con sei punti e il Boavista ultimo in classifica a zero punti.

La seconda giornata del Campionato eFootball.Pro è stata caratterizzata dalle vittorie del Celtic Glasgow e dello Schalke 04, il derby francese tra il Nantes e il Monaco si è concluso invece con un pareggio. Il Celtic Glasgow, la squadra dove gioca Ettorito97, ha mantenuto il primo posto in classifica generale e ha totalizzato ben otto gol in due partite.

La giornata è iniziata con i match tra Nantes e Monaco, il Nantes si è imposto nella prima partita e il Monaco nella seconda (2-1, 1-2, risultato complessivo 1-1). Nel secondo incontro il Celtic di ETTORITO97 e Ildistruttore-44 ha battuto il Boavista (5-1, 1-1, risultato complessivo 1-0). La giornata si è conclusa con il match tra lo Schalke 04 e il Barcelona. La squadra tedesca ha battuto i blaugrana grazie al risultato di 2-2 nella prima partita e alla vittoria per 3-2 nella seconda (risultato compressivo 1-0). GoooL ha realizzato ben quattro dei cinque gol segnati dallo Schalke 04 in questa giornata.

Sabato 23 febbraio si giocheranno le seguenti partite della terza giornata di campionato: Barcellona vs Celtic, Schalke 04 vs Nantes e Boavista vs AS Monaco.

Il Campionato eFootball.Pro League, che si disputa utilizzando il videogioco di Konami Pro Evolution Soccer 2019, è il primo esclusivo torneo eSport mondiale dedicato ai team calcistici professionistici. Alcuni dei più forti giocatori di PES 2019, tra cui il campione italiano di PES League World Tour 2018 Ettorito, sono stati ingaggiati dai club per rappresentarli nel torneo.

La stagione del torneo durerà fino ad aprile 2019 e verrà disputata una giornata (composta da tre partite) di campionato ogni mese. I club che si qualificheranno nelle prime posizioni si qualificheranno per le finali di Barcellona che si giocheranno a maggio, le ultime tre squadre in classifica si scontreranno nel “Last Chance Group” per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per le finali. I match di campionato si giocheranno negli Highvideo Studios di Barcellona.