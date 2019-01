eFootball Pro: il calendario delle prime partite del 2019

Konami Digital Entertainment ha annunciato la data, gli orari e la location della seconda giornata del Torneo eFootball.Pro, al via sabato 26 gennaio. Di seguito, tutti i dettagli sull'evento.

Le partite della seconda giornata del torneo si giocheranno sabato 26 gennaio negli Highvideo Studios a Barcellona e saranno trasmesse in diretta con le telecronache di Adam Butcher (conduttore e commentatore), Diego Lorijn (commentatore e reporter) e Yos Sonneveld (opinionista). Qui di seguito il programma completo della seconda giornata che vedrà 6 squadre in lizza per aggiudicarsi la partecipazione alle finali del torneo eFootball.Pro che si disputeranno questa estate:

FC Nantes vs AS Monaco: calcio d’inizio alle 16:00 (ora italiana)

Celtic FC vs Boavista FC: calcio d’inizio alle 16:50 (ora italiana)

FC Schalke 04 vs FC Barcelona: calcio d’inizio alle 17:40 (ora italiana)

Il Campionato eFootball.Pro League, che si disputa ultilizzando il videogioco di PES 2019, è il primo esclusivo torneo esport mondiale dedicato ai team calcistici professionistici. Alcuni dei più forti giocatori di PES 2019, tra cui il campione italiano di PES League World Tour 2018, Ettorito, sono stati ingaggiati dai club per rappresentarli nel torneo.

La stagione del torneo durerà fino ad aprile 2019 e verrà disputata una giornata (composta da tre partite) di campionato ogni mese. I club che si qualificheranno nelle prime posizioni si qualificheranno per le finali di Barcellona che si giocheranno a maggio, le ultime tre squadre in classifica si scontreranno nel Last Chance Group per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per le finali. I match di campionato si giocheranno negli Highvideo Studios di Barcellona.