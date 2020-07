eFootball Pro Cup, Konami annuncia un torneo eSports con Juventus e altre nove squadre

Konami ha annunciato oggi che la stagione in corso della eFootball.Pro League, la competizione eSport internazionale dedicata ai club professionistici, terminerà con la classifica congelata, aggiornata alla quinta giornata. In sostituzione di questo campionato è stato organizzato il nuovo torneo eFootball.Pro Cup.

La eFootball.Pro Cup manterrà lo stesso formato CO-OP 3v3 della eFootball.Pro League. Questa nuova Competizione metterà in palio un montepremi di €250,000 per squadre e giocatori sulla base delle prestazioni e dei riconoscimenti MVP e Best Goal.

La eFootball.Pro Cup partirà il 18 luglio con questo calendario:

Fase a Gironi Giorno 1: 18 luglio

Fase a Gironi Giorno 2: 24 luglio

Fase a eliminazione diretta (semifinali e finale): 31 luglio

Le 10 squadre che parteciperanno alla eFootball.Pro Cup sono:

Barcellona

Manchester United

Bayern Monaco

Juventus

Arsenal

Celtic Glasgow

Monaco

Schalke 04

Boavista

Nantes

I 10 club partecipanti verranno divisi in due gironi da 5 squadre, ogni club giocherà 4 partite singole contro le altre 4 squadre del proprio raggruppamento. Le due squadre meglio qualificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. Le semifinali si giocheranno con la formula andata/ritorno, in caso di parità si disputeranno i tempi supplementari e (nel caso di ulteriore parità) i rigori. La finale della eFootball.Pro Cup si giocherà con le stesse regole ma in una singola partita.