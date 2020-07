eFootball.Pro CUP: La Juventus eSport affronterà il Celtic e il Manchester domani

Nella fase a gironi le 10 squadre partecipanti al torneo eFootball.Pro Cup sono divise in due gruppi, ogni squadra giocherà 4 match singoli contro le altre squadre dello stesso raggruppamento, le prima due classificate di ogni girone verranno ammesse alla successiva fase a eliminazione diretta.

I fan avranno la possibilità di guardare in diretta le partite sul canale YouTube ufficiale di PES.

Programma delle partite del Gruppo A:

Monaco vs Schalke 04

Barcellona vs Nantes

Monaco vs Bayern Monaco

Schalke 04 vs Barcellona

Bayern Monaco vs Nantes.

Programma delle partite del Gruppo B:

Celtic Glasgow vs Juventus

Manchester United vs Arsenal

Celtic Glasgow vs Boavista

Juventus vs Manchester United

Boavista vs Arsenal.

La Juventus dopo essersi imposta per 5-0 e 4-0, rispettivamente contro il Boavista e l’Arsenal, condivide la prima posizione in classifica nel Gruppo B con il Manchester United, la partita tra i bianconeri e i red devils potrebbe essere decisiva per l’assegnazione della prima posizione nel raggruppamento.

Juventus, Bayern Monaco e Manchester United sono, fino a questo momento, le uniche squadre a punteggio pieno nel torneo.

Gli spettatori del torneo che assisteranno alla diretta potranno ottenere un bonus di 100 monete myClub da utilizzare in eFootball PES 2020, maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

Per rivivere tutte le emozioni della prima giornata del torneo eFootball.Pro Cup e per maggiori informazioni, visitate la pagina dedicata.