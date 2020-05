eFootball.Pro Friendly Series: i risultati del torneo

La competizione eFootball.Pro è tornata ad allietare i propri tifosi grazie alle Friendly Series, un torneo 1v1 giocato da un rappresentante di ogni squadra partecipante al campionato 2019-2020.

I giocatori delle quattro squadre peggio posizionate della classifica attuale del campionato hanno partecipato a un turno preliminare, incluso GOOOL dello Schalke 04, che è arrivato poi fino alla finale ed è stato incoronato campione del torneo amichevole. La prima partita della giornata è stata tra INDOMINATOR del Celtic e KAMS del Manchester United. La partita è stata equilibrata, con il punteggio fermo sul pari per diversi minuti. È stato KAMS che ha realizzato il tiro vincente per portare il punteggio al 3-2 al termine del primo tempo supplementare. Il secondo incontro è stato tra Christopher dell'Arsenal e GOOOL dello Schalke 04. Entrambi i giocatori sono riusciti a mantenere il punteggio sullo 0-0 fino al 74esimo, quando GOOOL è stato in grado di prendersi un vantaggio che ha mantenuto poi fino alla fine dell'incontro.

I quarti di finale sono iniziati con HenrykinhO del Barcellona che si è battuto con Barboza del Boavista. HenrykinhO è stato in grado di segnare il primo goal al terzo minuto, portandosi così sull'1-0, risultato poi confermato per tutta la partita con eliminazione del portoghese e accesso alla semifinale. Nella partita successiva, Ildistruttore della Juventus ha giocato contro Roksa del Nantes. Nella partita, che ha registrato il record di segnature dell'intero torneo, Roksa si è portato in vantaggio per ben tre volte ma Ildistruttore è riuscito non solo a pareggiare ogni volta ma anche a segnare la rete della vittoria al 90°.



Il terzo incontro dei quarti di finale è stato tra ex compagni di squadra nella PES League e campioni d'Europa, ASM Kilzyou e KAMS. Il rappresentante del Manchester United ha rapidamente preso il comando, segnando due gol in soli 17 minuti e ha concluso la partita vittoriosa sul giocatore del Monaco con un punteggio finale di 2-3. L'ultima sfida in questa fase del torneo è stata tra i due giocatori eFootball tedeschi: i rappresentanti del Bayern Monaco e dello Schalke 04. Il "Cannoniere dello Schalke" è riuscito a vincere la sua seconda partita del giorno, con un punteggio finale di 0-2, e si è portato anch'esso in semifinale.



HenrykinhO e Ildistruttore hanno rappresentato al meglio le loro squadre attualmente posizionate al terzo e quarto posto nella classifica di eFootball.Pro, affrontandosi nella prima semifinale. A metà dell'incontro il giocatore del Barcellona si è portato avanti sul 2-0. Ildistruttore, nonostante nel precedente incontro fosse stato in grado di rispondere ad ogni segnatura, questa volta non ha potuto fare nulla e la vittoria è andata a HenrykinhO che ha raggiunto la fase finale del torneo grazie alla sua vittoria per 2 -1.



A contendersi l'altro posto in finale è stato KAMS che ha affrontato GOOOL, dopo che entrambi sono riusciti ad arrivare a questa fase del torneo partendo dai preliminari. I giocatori di eFootball.Pro hanno chiuso in parità la partita, 3-3. Si è andati quindi ai supplementari dove il punteggio è rimasto fisso sul pareggio fino alla fine costringendo le due squadre alla lotteria dei rigori dove GOOOL ha mantenuto i nervi saldi ed ha battuto KAMS in quello che è stato l'incontro più combattuto del torneo.



In finale, GOOOL è riuscito a prendere rapidamente il comando contro HenrykinhO, segnando al minuto 5 della tanto attesa sfida conclusiva. Il punteggio è rimasto 0-1 a favore del giocatore tedesco fino al 21mo quando HenrykinhO è riuscito a pareggiare. Si è rimasti in parità fino a quando GOOOL, vera sorpresa del torneo, ha saputo trovare il guizzo vincente al 52esimo portando il punteggio sull'1 a 2 per laurearsi così primo campione delle eFootball.Pro Friendly Series.