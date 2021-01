eFootball.Pro IQONIQ: Juventus-Roma sarà il match clou della terza giornata

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato gli orari delle dirette streaming della terza giornata del campionato eFootball.Pro IQONIQ che si disputerà sabato 30 gennaio.

Questo campionato eSport si gioca con eFootball PES 2021 Season Update, ecco gli orari di inizio delle partite:

Arsenal vs. Manchester United – Ore 13:15

Juventus vs. Roma – Ore 14:10

Monaco vs. Barcellona – Ore 15:05

Schalke 04 vs. Galatasaray – Ore 16:00

Celtic Glasgow vs. Bayern Monaco – Ore 16:55.

L’intera giornata di campionato verrà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 13:00 sui seguenti canali: eFootball PES YouTube – Matchday 3 ed eFootball PES Facebook.

Alle ore 13:15 andrà in scena anche Arsenal contro Manchester United FC, con i diavoli rossi che cercheranno di portare a casa una vittoria piena per cercare di conquistare la prima posizione in classifica, attualmente occupata dal Monaco (che dovrà invece vedersela con il Barcellona).

La classifica attuale del campionato eFootball.Pro IQONIQ vede Juventus e Roma distanziate di soli tre punti dalla squadra monegasca, la squadra che uscirà vincente da questo derby tutto italiano potrebbe, in caso di sconfitta della squadra monegasca, ritrovarsi al primo posto.

La nuova stagione del campionato eFootball.Pro IQONIQ è partita il 12 dicembre, con giocatori esport professionisti che rappresentano alcune delle più importanti squadre di calcio internazionali.

I match del campionato eFootball.Pro IQONIQ della stagione 2020/21 vengono disputati in partite 3v3 CO-OP matches.

I premi “MVP” e “Top Goal-Scorer” vengono assegnati ai migliori giocatori al termine di ogni giornata, ulteriori premi in denaro verranno assegnati ai club al termine della stagione sulla base della classifica finale.