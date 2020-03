eFootball PRO: Konami conferma il rinvio del Matchday 6 di PES 2020

Gli organizzatori di eFootball PRO annunciano il rinvio ufficiale del Matchday 6 della competizione eSport legata a PES 2020. Il Matchday 6 dell'evento dedicato ai pro player del simulatore calcistico di Konami era inizialmente previsto per il 7 marzo.

Nel comunicato che ne conferma il rinvio a data da destinarsi, i curatori dell'eFootball PRO spiegano di essere stati costretti a posticiparne il Matchday del 7 marzo "a causa di circostanze indipendenti dalla nostra volontà".

Nel messaggio, quindi, non viene fatto alcun riferimento alle motivazioni che hanno spinto gli organizzatori a far slittare il sesto Matchday in programma, anche se tutto potrebbe essere facilmente ricondotto alle preoccupazioni legate al diffondersi del Coronavirus e, quindi, all'impossibilità di garantire delle tempistiche certe per le prossime fasi dell'evento. Il problema del Coronavirus, d'altronde, sta causando diverse cancellazioni, come quella ormai annunciata della GDC 2020 e quella, per adesso solo ipotetica, dell'E3 2020 che dovrebbe tenersi a Los Angeles tra il 9 e l'11 giugno prossimi.

Glo organizzatori dell'evento eSport di Konami promette però di attivarsi per annunciare quanto prima delle date alternative per la competizione, limitando in questo modo i possibili disagi provocati ai giocatori di eFootball PES 2020 che si stavano preparando a partecipare al Matchday 6. Nel frattempo, vi ricordiamo che Fiorentina, Genoa ed Hellas Verona si sono unite di recente al campionato eSerie A di PES 2020 e FIFA 20.