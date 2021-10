eFootball, la nostra prova: il gioco di calcio Konami è davvero un disastro?

eFootball 2022 è finalmente giunto sul mercato in formato gratuito: ma è davvero il disastro di cui si parla in rete? Andiamo alla scoperta dei contenuti "day one" del nuovo simulatore calcistico targato Konami.

L'offerta di lancio confezionata dall'azienda nipponica riflette il nuovo approccio free to play della serie di Pro Evolution Soccer: le modalità disponibili sono solamente due e il ventaglio di squadre accessibili per disputare partite contro la CPU o delle sfide offline con gli amici si riduce a nove team, di cui cinque europei e quattro sudamericani.

Ciò che lascia davvero interdetti è però l'esperienza di gioco vera e propria. Al primo ingresso sul manto erboso di eFootball 2022 ci si accorge quasi subito delle oggettive mancanze nella gestione della fisica della palla, nella velocità dei passaggi e nella lacunosa interpretazione che gli sviluppatori nipponici danno delle tattiche di difesa. Le scuse di Konami per il lancio disastroso di eFootball sono perciò la diretta conseguenza delle numerose problematiche ravvisate dagli utenti e, con esse, dei profondi interventi che gli sviluppatori dovranno compiere per correggere la rotta e tenere fede alla parola data ai milioni di fan che hanno guardato con timore, ma anche con un pizzico di curiosità, all'annuncio della storica virata freemium della serie di PES.

