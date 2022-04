eFootball, abbiamo provato la versione 1.0: come se la cava il nuovo calcio Konami?

È giunto il momento di scendere nuovamente sui campi da calcio della serie Konami, in occasione dell'imminente pubblicazione della versione 1.0 di eFootball.

Attesa su tutte le piattaforme per il prossimo giovedì 14 aprile 2022, la patch dedicata al simulatore calcistico dovrebbe rivoluzionare l'esperienza proposta dal titolo, che in occasione del lancio è andato incontro ad un'ampia rassegna di critiche. Per scoprire cosa ha davvero da offrire l'aggiornamento, la Redazione di Everyeye è volata a Londra, per prendere parte ad un evento di presentazione organizzato da Konami e testare così con mano eFootball versione 1.0.

Rientrato alla base e dismessa la divisa da calcio, il nostro Michele Verardi è pronto a raccontarci le sue impressioni sulla rivoluzione promessa dal team di sviluppo. Per l'occasione, non poteva dunque mancare un ricco video dedicato alle novità apportate dall'update 1.00 di eFootball. Corredato da sequenze di gameplay tratte dalla nuova versione dello sportivo - registrate direttamente durante l'evento londinese -, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.



Prima di augurarvi una buona visione, vi ricordiamo che di recente Konami ha svelato anche i primi dettagli sulla modalità Squadra dei Sogni di eFootball, che tuttavia non è stata mostrata in azione alla stampa durante l'evento britannico.