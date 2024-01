eFootball raggiunge i 700 milioni di download: campagna con tanti premi per festeggiare

Dal lancio della versione originale nel settembre del 2021, un poco alla volta eFootball ha continuato a crescere ed aggiornarsi con il passare del tempo, divenendo sempre più popolare in tutto il mondo. E con l'arrivo della versione 2024 il gioco calcistico gratis di Konami ha raggiunto un importante traguardo.

La compagnia nipponica annuncia ufficialmente che eFootball ha superato i 700 milioni di download a livello globale, confermandosi così un grande successo. E per festeggiare al meglio il risultato appena raggiunto, Konami ha diverse sorprese in serbo per i giocatori sottoforma di una campagna in-game su eFootball 2024 che prende il via l'11 gennaio 2024 per poi proseguire fino al prossimo primo febbraio.

Nell'arco di questo periodo i giocatori possono riscattare effettuando il log-in al gioco uno speciale Player of the Week (POTW) ogni settimana, per un totale dunque di tre atleti. In aggiunta, durante tutta la durata della campagna, ciascun utente potrà ricevere ogni giorno un Worldwide Chance Deal come bonus di accesso. Ancora, durante la campagna i giocatori potranno accedere a diversi Tour Event, Challenge Event e campionati eFootball League con la possibilità di vincere ulteriori grandi ricompense come ad esempio 210 monete eFootball, 200.000 GP ed altre ricompense ancora Konami ricorda infine che lunedì 15 gennaio avrà inizio l'FC Bayern Munchen Club Event nell'ambito degli eFootball Championship Club Event.

eFootball 2024 è rientrato tra i 19 giochi mobile con ricavi oltre il miliardo di dollari nel 2023, a riprova del grande successo e popolarità di cui gode il titolo Konami.