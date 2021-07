eFootball scatena le feroci ire dei fan: 'RIP PES' diventa trend su Twitter

Konami ha svelato ufficialmente eFootball, una vera e propria rivoluzione che abbraccia un'impostazione da free to play e abbandona lo storico nome di PES che da sempre ha caratterizzato il brand in occidente. Il debutto del titolo esclusivamente digitale è atteso per l'autunno 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e sistemi mobile.

Ma come era prevedibile di fronte a uno stravolgimento così netto, numerosi appassionati dei giochi di calcio firmati Konami non hanno preso affatto bene la fine di Pro Evolution Soccer così come era inteso fino all'anno scorso, manifestando tutto il loro disappunto sui social network: su Twitter, infatti, "RIP PES" è divenuto un trend, e anche su Reddit la frustrazione dei fan appare massiccia ed evidente. Numerosi le critiche mosse dai giocatori verso eFootball, a partire dalla natura free to play del gioco male accolta e passando per l'apparente downgrade grafico mostrato nel filmato di annuncio rispetto al teaser trailer mostrato in passato. Malcontento anche per quelli che saranno i contenuti di lancio, con poche squadre disponibili al day one e la conferma che alcune modalità di gioco saranno in futuro acquistabili tramite DLC.

Sempre su Reddit i meme di scherno verso eFootball si sprecano, con un utente che ha persino personalizzato il logo ufficiale del gioco per renderlo simile al simbolo dell'Euro. Insomma, la presentazione del successore di PES non sembra essere andata per il verso giusto, sebbene sia ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive sul gioco e si attende il suo debutto sul mercato. A tal proposito ricordiamo che il gameplay di eFootball verrà mostrato ad agosto.