eFootball scende in campo all'Opening Night Live? Il teaser di Geoff Keighley

In attesa di scoprire se Halo: Infinite si mostrerà all'Opening Night Live in programma per questa sera, il conduttore Geoff Keighley condivide uno stuzzicante teaser.

Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il giornalista videoludico canadese si è infatti rivolto agli appassionati di calcio, confermando la presenza di un nuovo titolo sportivo alla serata inaugurale della Gamescom 2021. Geoff Keighley promette al pubblico una World Premiere, espressione più volte utilizzata per indicare sia un annuncio completamente inedito sia un nuovo sguardo ad un titolo già noto.

Di conseguenza, tra i candidati per una presentazione nel corso della serata, non ci sentiamo di escludere il nuovo eFootball, declinazione completamente inedita della celebre saga Konami. Con una netta cesura rispetto al passato, il colosso videoludico ha infatti deciso di non proporre agli appassionati PES 2022, ma di convertire l'IP in un free to play che potrà godere di un ricco programma di supporto post lancio. Che Konami abbia scelto il palco della Gamescom Opening Night Live per far scendere in campo il suo nuovo eFootball?

Lo scopriremo a partire dalle ore 19:30, quando prenderà il via lo show di Keighley. Nell'attesa, vi ricordiamo che troverete la Redazione live su Twitch già dalle 17:00, per commentare sul canale di Everyeye l'Opening Night Live.