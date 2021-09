eFootball: quali squadre italiane ci sono al lancio? La risposta vi stupirà

eFootball rivoluziona la serie calcistica di Konami abbracciando un modello di gioco free-to-play e con uscita in formato esclusivamente digitale. La software house giapponese prevede un supporto costante per il titolo nel corso del tempo, con l'arrivo di diversi nuovi contenuti nei mesi successivi al lancio.

eFootball 2022 esce il 30 settembre 2021, esattamente un giorno prima di FIFA 22. Sappiamo già che i contenuti al debutto saranno limitati anche in termini di squadre, con solo 9 team selezionabili per il fischio d'inizio. A tal proposito, quali squadre italiane ci sono al debutto di eFootball? Una sola: tocca alla Juventus rappresentare il Bel Paese ne titolo calcistico di Konami a partire da fine settembre. Le altre squadre disponibili sono invece FC Barcelona, FC Bayern Munchen, Manchester United, Arsenal, Corinthias, Flamengo, Sao Paulo e Rivel Plate.

Un roster piuttosto ristretto inizialmente, ma che verrà arricchito sempre di più con i numerosi aggiornati ai quali Konami lavorerà nel prossimo futuro. Sebbene ancora non sia chiaro quando verranno incluse, l'arrivo di altre squadre italiane si può considerare praticamente scontato. Ricordiamo infine che il titolo sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e in seguito anche su sistemi mobile. In attesa del debutto, la nostra anteprima di eFootball vi darà un'idea più chiara su cosa aspettarsi al day one.