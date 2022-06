eFootball x AC Monza: partnerhip con Konami dopo la promozione in Serie A

Dopo il recente debutto della versione mobile di eFootball, prosegue il supporto post lancio offerto dal team di Konami alla sua produzione dedicata al mondo del calcio.

In particolare, il colosso giapponese ha annunciato di aver stretto una nuova partnership con l'AC Monza, in seguito alla promozione in Serie A conquistata dalla franchigia italiana. L'accordo avrà una validità pluriennale e diventerà operativo a partire dalla stagione calcistica 2022/2023. Grazie alla collaborazione, l'AC Monza entrerà a fare parte delle squadre ufficiali di eFootball, e sarà incluso in tutti i futuri aggiornamenti del free to play di Konami.

In questa fase, gli sviluppatori di eFootball hanno realizzato la scansione 3D dei calciatori del'AC Monza, per preparare le loro versioni digitali all'ingresso nel gioco. In aggiunta, il team calcistico lombardo sarà incluso nelle competizioni eSport di Konami che avranno inizio in Italia con la prossima stagione sportiva. Dopo gli accordi stretti tra AS Roma, SS Lazio, SSC Napoli, Atalanta BC e, più recentemente, AC Milan, una nuova squadra della Serie A italiana entra dunque a far parte dell'universo Konami.



Di recente, il colosso videoludico giapponese ha alzato il sipario sui nuovi contenuti previsti per il 2023 di eFootball, che continuerà ad essere supportato dal team di Konami.