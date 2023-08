eFootball x FC Barcelona: arrivano Rivaldo, Patrick Kluivert e Javier Saviola

Contestualmente alla partenza della nuova Stagione 0 di eFootball 2023, i vertici di Konami annunciano di aver siglato una partnership con la società FC Barcelona.

Tra gli elementi cardine della collaborazione figura ovviamente la possibilità di schierare i calciatori del team spagnolo all'interno dei campi da calcio di eFootball. Non a caso, per celebrare il raggiungimento del nuovo accordo, il free to play è pronto ad accogliere un evento a durata limitata dedicato ad alcune icone della storia sportiva del Barcelona.

A partire dalla giornata di oggi - giovedì 10 agosto -, gli appassionati potranno aggiungere alle proprie squadre i giocatori Rivaldo, Patrick Kluivert e Javier Saviola. I tre celebri calciatori debuttano in eFootball 2023 all'interno di altrettante carte epiche, che resteranno disponibili solamente sino al prossimo giovedì 17 agosto. Ovviamente, i valori assegnati a ciascuna carta sono particolarmente elevati, con Rivaldo che sfoggia un 98, mentre Patrick Kluivert e Javier Saviola sono stati entrambi valutati con un 96. In esclusiva per il titolo Konami, anche lo storico campo di Spotify Camp Nou fa il suo ingresso all'interno del mondo di eFootball 2023.

Konami ha annunciato con entusiasmo la nuova partnership, particolarmente strategica in vista del percorso di avvicinamento al lancio della stagione eFootball 2024.