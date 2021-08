eFootball X Major League Soccer: Dos Santos annuncia la partnership con un trailer

Tra potenzialità e dubbi sollevati dall'annuncio di eFootball, la rivoluzione calcistica di Konami è pronta a raggiungere il pubblico nel corso dell'autunno di quest'anno.

Pur mutato radicalmente nella forma, eFootball conserverà molte delle tradizionali partnership tra Konami, club e leghe calcistiche. Col trascorrere delle settimane, la software house sta progressivamente presentando gli accordi stretti al fine di ampliare la selezione di atleti e competizioni ufficiali che presenzieranno all'interno del titolo calcistico.

In questo quadro, va ora ad aggiungersi anche l'annuncio di una partnership tra Konami e la MLSPA (Major League Soccer Player Association). Gli atleti parte del principale campionato calcistico statunitense e canadese hanno infatti concesso i diritti sulla propria immagine al team di eFootball, che potrà dunque includere i calciatori all'interno dello spogliatoio virtuale della produzione.



Per presentare l'accordo, Konami a la MLSPA hanno pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato conferma peraltro che 11 giocatori della Major League Soccer appariranno in eFootball come ambasciatori: tra questi, troviamo Jonathan Dos Santos, Josef Martinez ed Eduard Atuesta.

Ricordiamo a tutti i videogiocatori amanti del calcio che la Redazione ha aperto ufficialmente le porte della community di EveryeFootball: l'invito è aperto alle giocatrici e ai giocatori ansiosi di scendere in campo!