EGGLIA: il GDR mobile degli artisti di Secret of Mana arriva su Switch con Rebirth

Gli sviluppatori giapponesi Shinichi Kameoka e Koji Tsuda, i due artisti che hanno plasmato gli scenari e lo stile inconfonbibile della serie di Secret of Mana, si apprestano a lanciare su Nintendo Switch la versione Rebirth di EGGLIA: Legends of the Redcap Offline, un gioco di ruolo fantasy per sistemi mobile.

In questa sua nuova edizione, EGGLIA vanterà tutta una serie di migliorie e aggiunte che contribuiranno a rendere ancora più divertente e immersiva questa avventura venata di elementi gestionali e sim-life.

La versione Switch di EGGLIA proporrà così delle ottimizzazioni al comparto grafico e alle meccaniche di gioco, oltre a delle aggiunte ludiche tra nuovi personaggi e missioni inedite. Sul fronte del gameplay, il titolo si caratterizzerà per un sistema di combattimento a turni e un crafting quantomai elaborato.

Il compito degli utenti è quello di interpretare Chabo, un essere piovuto dal cielo e chiamato a fronteggiare le creature che minacciano di distruggere il continente di Egglia e i suoi ospitali abitanti. Tra una sfida e l'altra, i giocatori devono dedicarsi alle attività quotidiane di costruzione e coltivazione, garantendo così la prosperità degli abitanti del villaggio che ha accolto questo orfano delle stelle.

Il lancio di EGGLIA Rebirth è previsto su Nintendo Switch per il 10 febbraio 2022, mentre la versione mobile EGGLIA Legends of the Redcap Offline è già disponibile su App Store e Google Play Store per sistemi iOS e Android.