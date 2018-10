EHARTHE Exhibition: la mostra di concept art digitale su cinema e videogiochi

EHARTHE Art Conference è il primo evento italiano dedicato alla concept art e all’arte digitale nel cinema e nei videogiochi, una tre giorni non stop di incontri dedicati a professionisti, studenti e appassionati di arte digitale.

Organizzato da Event Horizon School, la più grande realtà privata dedicata alla formazione nel mondo del game development e delle arti digitali, che si svolgerà a Torino presso i locali di Toolbox da venerdì 19 ottobre a domenica 21 ottobre 2018. L’evento ospiterà anche una mostra ad accesso libero e gratuito, contenente più di 200 opere realizzate da tutti gli artisti ospiti di EHARTHE, dagli studenti più talentuosi di Event Horizon School e dai partecipanti al contest ufficiale della manifestazione.

Le opere di alcuni degli artisti, degli studenti e dei partecipanti al contest potranno essere acquistate dal pubblico. Il ricavato dalla vendita delle opere, come quello dell’intero evento, sarà donato all’associazione benefica CasaOz.

Tra i lavori esposti, numerose tavole di Benedykt Szneider, direttore creativo di RUINER, action game per PC e console pubblicato da Devolver Digital, che mostrano il processo di evoluzione dei personaggi dal concept al prodotto finale, ma anche diversi estratti dalla lavorazione dei videogiochi Theseus e Joe Dever’s Lone Wolf, a opera di Alessandro Bragalini, art director di Forge Reply.

Il francese Geoffroy Thoorens espone invece alcuni dei concept realizzati durante la sua collaborazione con Neill Blomkamp, il regista sudafricano di District 9 e Elysium, per i cortometraggi Adam e Debt Warfare, mentre dall’animatore italiano Lorenzo Colaiori arrivano invece i frame più belli delle cinematiche di League of Legends a cui lavora quotidianamente per Riot Games.

Non sono da meno gli altri artisti presenti con i loro progetti personali, tra cui Jason Felix (Dead Space, Starcraft), Pablo Carpio (film Marvel, film Pixar), Jeremy Paillotin (Blade Runner 2049, Thor Ragnarok) Fred Augis (Prey, Life Is Strange), Richard Anderson (serie Batman: Arkham), Sandra Duchiewicz (Total War: Warhammer), Mauro Ferrari (Dead Island 2, MotoGP), Andrea Chiampo (20th Century Fox, MPC), Daniele Angelozzi, mago di Zbrush e Wacom Ambassador, Daniel Comerci (Theseus), Giorgio Baroni (John Wick Presents, Blur Studios, Lucasfilm), Massimo Porcella (Loading Human), Giorgia Lanza, illustratrice, colorista e concept artist, Michele Bertolini (Redout, Mars or Die!) e Paolo Lamanna (Another Sight).

La mostra di concept art è ad accesso libero e gratuito, mentre i biglietti per partecipare alla conferenza sono ancora disponibili. Sono partner tecnici della manifestazione ArtStation, Wacom, Pixologic e 34BigThings.