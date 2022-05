Eidos e Crystal Dynamics: Embracer è ottimista sul pareggio di bilancio in due anni

Dopo aver annunciato l'acquisizione di Crystal Dynamics e Eidos da parte di Embracer, la holding europea guarda con fiducia al futuro e si dice ottimista per il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio per le (ormai ex) sussidiarie di Square Enix.

In una nota stampa che segue l'annuncio del matrimonio con Eidos e Crystal Dynamics, i rappresentanti di Embracer sottolineano come "il nostro Gruppo crede fermamente che i nuovi studi acquisiti sapranno eccellere sotto il modello operativo e la proprietà di Embracer. Contiamo di vederli raggiungere il pareggio di bilancio entro i prossimi due esercizi fiscali che saranno guidati principalmente dai titoli che hanno già in commercio".

Dietro alle dichiarazioni di Embracer Group c'è perciò la volontà del colosso videoludico europeo di sostenere, almeno per i prossimi due anni, i progetti in essere di Eidos e Crystal Dynamics. Stando ai dati finanziari condivisi da Square Enix, il reddito operativo degli autori di Tomb Raider, Marvel's Guardians of the Galaxy e Marvel's Avengers ammonterebbe a "soli" 20,4 milioni di dollari canadesi (nella fattispecie, 10,1 milioni per Crystal Dynamics e 10,3 milioni per Eidos Montreal).

Il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilacio, di conseguenza, potrebbe passare per il rilancio dello sfortunato progetto di Marvel's Avengers o per gli accordi con una o più piattaforme suggeriti dagli stessi esponenti del gruppo Embracer.