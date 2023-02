Eidos e Crystal Dynamics al lavoro su 5 giochi AAA: ecco quali potrebbero essere

Dei 19 giochi AAA citati da Embracer Group nell'ultimo report finanziario del publisher svedese, ben 5 coinvolgono gli storici team di Eidos e Crystal Dynamics.

A renderlo noto è lo stesso amministratore delegato di Embracer, Lars Wingefors, nel corso dell'ultimo appuntamento con gli investitori e gli azionisti della holding videoludica europea.

Nel presentare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, il CEO di Embracer Group ha sottolineato come la sua azienda consideri "giochi tripla A" tutti quei progetti ad alto budget che coinvolgano 'a tempo pieno' oltre 100 sviluppatori e che, una volta commercializzati, siano in grado di generare vendite per non meno di due milioni di copie. Per il boss di Embracer, in questa categoria rientrano anche tutti quei videogiochi ad alto budget che la compagnia sta realizzando in collaborazione con dei partner esterni.

Quali potrebbero essere i cinque videogiochi AAA in sviluppo presso Crystal Dynamics ed Eidos, quindi? Il progetto che sembrerebbe soddisfare maggiormente i requisiti citati da Wingefors è il reboot di Perfect Dark sviluppato da The Initiative con la partecipazione, appunto, di Crystal Dynamics.

Il secondo videogioco tripla A di Crystal Dynamics dovrebbe essere la rumoreggiata avventura di Tomb Raider sviluppata con Amazon. Per quanto riguarda Eidos, invece? Sulla scorta delle anticipazioni condivise alla fine dello scorso anno da Jason Schreier, Eidos starebbe aiutando Microsoft nello sviluppo di Fable. Sempre in quota Eidos potrebbe esserci anche lo sviluppo del nuovo capitolo di Deus Ex.

Per il quinto e ultimo videogioco tripla A che Embracer conta di lanciare entro il 31 marzo del 2028, tutti gli indizi conducono verso il reboot di Legacy of Kain di Crystal Dynamics: lo stesso boss della software house californiana, Phil Rogers, pochi mesi fa spiegò che il suo team "vuole assecondare i desideri dei fan".