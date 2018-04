Eidos Montreal avrebbe lavorato ad un gioco di Final Fantasy cancellato nel 2013?

SuperBunnyHop ha pubblicato un video nel quale svela un retroscena interessante su Eidos Montreal: a quanto pare lo studio canadese avrebbe lavorato in passato ad un gioco della serie Final Fantasy, poi cancellato dal publisher.

Secondo quanto riportato, nel 2012 dopo il successo di Deus Ex Human Revolution lo studio aveva iniziato a lavorare su una nuova IP di stampo Sci-Fi con una trama ricca di sfumature (tra cui un triangolo amoroso) e sezioni dedicate ai viaggi interplanetari. Il concept fu proposto a Square-Enix e al progetto venne dato il via libera, pochi mesi dopo il presidente Yoichi Wada propose di trasformare il tutto in un nuovo Final Fantasy.

Lo sviluppo del gioco, conosciuto con il nome in codice di Project W, non ebbe però vita facile, dopo circa dodici mesi di lavoro Square-Enix ha chiesto e ottenuto la cancellazione del gioco a causa di attriti e cambi al vertice del publisher e di Eidos Montreal. Inoltre, sembra che all'epoca la compagnia non sapesse come gestire bene lo sviluppo di Versus XIII/Final Fantasy XV e Lightning Returns Final Fantasy XIII, da qui la volontà di non aggiungere altra carne al fuoco e di cancellare dunque il mai annunciato Final Fantasy dello studio canadese.