Eidos Montreal cerca uno specialista nella monetizzazione dei contenuti

Nei giorni scorsi, Eidos Montral ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per cercare una figura specializzata nella monetizzazione di videogiochi e contenuti d'intrattenimento, con l'obiettivo di cercare una formula adatta per integrare al meglio microtransazioni e acquisti in-app nei prossimi prodotti dello studio.

Il candidato ha esperienza nella gestione di store-in game e promozioni, dovrà elaborare campagne, sconti, sponsorizzazioni, vendite incrociate e gestire tutti gli aspetti legati alla monetizzazione del prodotto. La notizia ha subito scatenato le ire dei giocatori, i quali hanno scritto in massa al profilo Twitter di David Anfossi, responsabile di Eidos Montreal, il quale ha comunque voluto rassicurare tutti dicendo di non preoccuparsi troppo di quelli che di fatto sono aspetti legati al business.

Eidos Montreal è attualmente al lavoro sul progetto Avengers per conto di Square-Enix mentre sembra che dopo il flop commerciale di Deus Ex Mankind Divided il franchise sia stato messo in pausa.