Eidos Montreal: la nuova IP sembra ricordare Tomb Raider e Zelda

Mentre Crystal Dynamics porta avanti lo sviluppo del nuovo Tomb Raider in collaborazione con Amazon, i ragazzi di Eidos Montreal - che pure hanno offerto il loro contribuito alla serie con Shadow of the Tomb Raider - si stanno dedicando ad un progetto tutto loro. Degli annunci di lavoro potrebbero averne svelato alcune caratteristiche...

A giudicare dalle informazioni estrapolate da una serie di annunci di lavoro da utente di Reddit, sembra che la nuova IP di Eidos Montreal sia un videogioco a cavallo tra Tomb Raider e The Legend of Zelda. Lo studio canadese ricerca figure avvezze al design delle missioni in ambiente open world e allo sviluppo di esperienze in terza persona basate su traversate e parkour.

Si parla inoltre di enormi ambienti di gioco come villaggi ed ambienti civilizzati, ognuno con una propria storia e cultura nonché ricchi di personaggi non giocanti con cui interagire e puzzle 3D da risolvere, i quali dovranno sfidare i giocatori sia dal punto fisico che mentale. Nonostante quest'inclinazione all'open world con villaggi ed enigmi 3D, che appunto ricorda The Legend of Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, il gioco tratteggiato negli annunci di lavoro dovrebbe includere anche eventi scriptati e una grande mole di asset narrativi, come dialoghi e filmati cinematografici realizzati in performance capture, caratteristiche che assieme al focus sull'esplorazione scimmiottano invece ai Tomb Raider.

Tutto molto interessante, vero? Purtroppo quanto descritto non si è ancora concretizzato in una presentazione ufficiale, dal momento che il gioco non è ancora stato annunciato - a spifferare l'esistenza di una nuova IP made in Eidos Montreal è infatti stato Jason Schreier. Ciò non ci impedisce, in ogni caso, di dare libero sfogo alla nostra immaginazione: vi piacerebbe un gioco del genere?