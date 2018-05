Eidos Montreal pensa a nuovi modelli per il single player, anche a scapito della longevità

Dopo aver assicurato che la saga di Deus Ex non è morta, il capo di Eidos Montreal David Anfossi è tornata a parlare dei giochi single player ai microfoni di Games Industry, affermando che per questo genere di progetti occorre sperimentare nuovi modelli sostenibili.

"Alla fine è una questione di tendenze, di saper cogliere il momento giusto per proporre la tua visione. Ogni anno c'è un nuovo trend sotto i riflettori. Per ora spetta a Fortnite, che è un gran gioco, e tutta l'attenzione è rivolta verso questo genere di giochi. Ma dobbiamo solo aspettare. Non voglio stravolgere un gioco ambientato nell'universo di Deus Ex per assecondare il mercato. Vogliamo trattare le nostre serie con il rispetto che meritano.

Detto questo, credo che i giochi story-driven stiano attraversando un cambiamento generazionale. Se ne accorgono soprattutto i più anziani e i giocatori di vecchia data. God of War è un buon esempio di una grande esperienza in singolo. Mi piace parecchio, ma non so se avrò mai il tempo di completarla. E per me è una cosa frustrante, perché quando inizi un'esperienza narrativa vuoi concluderla a tutti i costi. Ecco perché dobbiamo adattarci e provare nuovi modelli", spiega Davide Anfossi, facendo notare come i grandi titoli single player possano risultare troppo lunghi e impegnativi per il pubblico di vecchia data, lo stesso che richiede a gran voce le esperienze story driven ma che al tempo stesso non riesce a ritagliarsi lo spazio libero un'esperienza troppo impegnativa nella durata.

"Ipotizziamo di realizzare un gioco dalla solida componente narrativa, un mondo complesso e personaggi carismatici. Si inizia l'avventura e la si completa nell'arco di tre ore. Mettiamo al costo di 30 dollari. Ecco, forse è questo il modello per continuare a investire sui progetti story-driven. Si propone un'esperienza appassionante, ci si assicura che il pubblico sia interessato e che possa effettivamente completarla. Ci riflettiamo sempre, ma dal mio punto di vista il single-player è forte come prima, e dovrebbe continuare ad esistere" conclude il capo di Eidos Montreal.

Cosa ne pensate di queste considerazioni? Ricordiamo che, nel corso della stessa intervista, David Anfossi ha parlato anche del notevole budget dietro la realizzazione di Shadow of the Tomb Raider.