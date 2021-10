Eidos Montreal: settimana lavorativa di 4 giorni per i creatori di GotG e Deus Ex

Con un comunicato stampa, i vertici di Eidos Montreal hanno annunciato un'importante cambiamento alla struttura organizzativa e lavorativa della propria compagnia, che andrà ad impattare - in maniera positiva - sulla qualità della vita degli impiegati.

Eidos Montreal, studio responsabile di Deus Ex Human Revolution, Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider e Marvel's Guardians of the Galaxy, ha ufficialmente adottato la settimana lavorativa di quattro giorni. La dichiarazione ufficiale recita: "Continuiamo ad adattare il nostro studio ai nuovi modelli lavorativi. Con l'affermazione del lavoro da remoto e del modello ibrido, passiamo alla settimana lavorativa di quattro giorni. Un miglior bilanciamento vita-lavoro per giochi ancora più innovativi".

Il cambiamento interessa anche la filiale di Eidos Sheerbroke, oltre che la sede di Montreal. L'obiettivo della compagnia non è quello di condensare lo stesso ammontare di lavoro in soli quattro giorni, bensì bilanciare al meglio gli sforzi dei propri dipendenti puntando sull'efficienza ed eliminando il tempo non necessario - ad esempio riducendo la durata delle riunioni interne da un'ora a 30 minuti.

Puntualissimo il commento di Jason Schreier, da sempre molto attento su questioni del genere (famosi i suoi reportage sul crunch in Naughty Dog e Rockstar Games). "Credo che questo sia il primo studio di sviluppo AAA ad attuare questo cambiamento. Se consideriamo che oggigiorno c'è tanta competizione per i talenti a Montreal, questa decisione avrà un'impatto gigantesco. Molti studi di Montreal stanno avendo problemi in questo periodo, pertanto non mi stupirei se altri studi decidessero di seguire l'esempio di Eidos Montreal".

Già che ci siamo, vi ricordiamo che il prossimo gioco di Eidos Montreal, Marvel's Guardians of the Galaxy, verrà pubblicato il 26 ottobre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.