Eidos Montreal sta sviluppando un terzo gioco oltre a Shadow of the Tomb Raider e Avengers

Eidos Montreal è uno studio decisamente attivo: il team canadese è attualmente al lavoro su Shadow of the Tomb Raider e sul misterioso Avengers Project, entrambi per conto di Square-Enix, tuttavia lo studio sta pianificando anche lo sviluppo di un terzo progetto non ancora annunciato.

A rivelarlo è il direttore dello studio, David Anfossi, sulle pagine di PCGamesN: il responsabile di Eidos Montreal fa sapere che il gioco in questione sarà "un prodotto del tutto inedito per lo studio", lasciando quindi capire come il titolo misterioso non sia in alcun modo legato a Thief e Deus Ex, due franchise al momento in pausa ma che "potrebbero tornare in futuro, se dovessero verificarsi le giuste condizioni."

Difficile saperne di più al momento, in passato il nome di Eidos Montreal era stato associato a quello di un nuovo gioco dedicato ai Guardiani della Galassia, che l'accordo tra Marvel e Square-Enix possa estendersi oltre il Progetto Avengers? L'ipotesi non deve essere scartata, al momento però non ci sono conferme dirette in merito, non ci resta che attendere per saperne di più.

Il primo gameplay di Shadows of the Tomb Raider sarà mostrato all'E3 di Los Angeles e ci sono buone probabilità che anche Marvel Avengers Project possa essere presente alla fiera americana, magari con il primo trailer ufficiale.