Eidos Montreal: lo studio di Deus Ex si focalizzerà adesso sulle esperienze online

, lo studio dietro gli ultimi due capitoli di, ha dichiarato di volersi focalizzare d'ora in poi sulle esperienze online. Questo è quanto emerge dal sito ufficiale della software house.

Visitando il sito ufficiale di Eidos Montreal, infatti, si possono leggere in proposito gli interventi di David Anfossi e Sebastien Bessette, rispettivamente Head of Studio e Director of Online Technology.

"A Eidos Montreal lavoriamo costantemente per creare esperienze di gioco eccitanti e innovative. Proprio per questo, nei nostri giochi stiamo riponendo una maggiore enfasi sull'esperienza online, cercando di fornire continuamente ai nostri giocatori nuovi contenuti che siano memorabili e di grande impatto.

Grazie all'interattività del gioco online, i nostri universi avranno l'opportunità di continuare a crescere nel tempo. A questo scopo, ci stiamo procurando il team giusto e gli strumenti adatti per inseguire le nostre ambizioni." dichiara David Anfossi.

In un altro passaggio cruciale, invece, il Director of Online Technology Sebastien Bassette afferma: "Stiamo strutturando il DAWN ENGINE, la nostra tecnologia proprietaria, per interfacciarci con le moderne soluzioni impiegate nel comparto online. L'obiettivo è quello di offrire ai giocatori la miglior esperienza di gioco online possibile."

Se ricordate, oltretutto, lo scorso luglio Eidos Montreal aveva pubblicato un annuncio di lavoro riservato agli esperti di network system, a ulteriore testimonianza di come il comparto online rivestirà un ruolo di primo piani nei prossimi giochi della compagnia.

Se invece temete per il futuro di Deus Ex, vi ricordiamo che poche settimane fa Square Enix ha confermato che la serie non verrà abbandonata.