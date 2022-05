Eidos Montréal vuole emozionare: i prossimi giochi dell'ex team Square Enix saranno in UE5

Con l'annuncio del passaggio di tre team di sviluppo e una serie di importanti IP Square Enix ad Embracer Group, emergono interessanti dettagli sui prossimi progetti delle software house coinvolte.

Tra queste ultime troviamo anche Eidos Montréal, che negli ultimi anni ha avuto modo di lavorare su diversi franchise videoludici, tra la trilogia reboot di Tomb Raider, Deux Ex e Thief. Nel corso di un evento digitale di presentazione dell'acquisizione agli investitori, la dirigenza di Embracer Group ha lasciato la parola a David Anfossi, responsabile dello studio canadese.

Nel discutere del futuro di Eidos Montréal, l'autore ha chiarito che il nuovo focus del suo team sarà la volontà di generare emozioni nel pubblico che si cimenterà con i suoi videogiochi. Per ottenere questo risultato, ha rivelato David Anfossi, i prossimi progetti della software house prenderanno forma con l'ausilio dell'Unreal Engine 5, la nuova e promettente iterazione del noto motore grafico ideato da Epic Games.



Purtroppo, Anfossi non ha voluto offrire alcuna informazione aggiuntiva sulla natura dei titoli alla quale lo studio si sta dedicando attualmente. Su questo fronte, segnaliamo che aveva inizialmente trovato erroneamente diffusione la notizia dell'annuncio di un nuovo Deus Ex, frutto di un fraintendimento che ha tratto in inganno molteplici osservatori.