Eidos sta già pensando al nuovo Deus Ex, ma non aspettatevi che esca troppo presto

Il famoso giornalista e insider Jeff Grubb ha parlato di Deus Ex durante un episodio del suo podcast 'Game Mess Mornings'. Grubb ha confermato che effettivamente qualcosa bolle in pentola, ma ci sarà ancora da aspettare. Vediamo perché.

Stando alle sue parole, Eidos Montreal, studio di sviluppo della serie, avrebbe seria intenzione di tornare a lavorare su Deus Ex. L'obiettivo dello studio sarebbe quello, ambizioso, di riportare in auge il franchise e 'riuscire dove Cyberpunk 2077 ha fallito'. Una chiara dichiarazione di intenti, che lascia trasparire anche la volontà di fare tutto con i giusti tempi.

La notizia è stata infatti ripresa da un altro noto giornalista del settore, Jason Schreier, che, in un thread del forum ResetEra, ha invitato i fan a mantenere basse le aspettative, dato che il prossimo Deus Ex non uscirà molto presto.

Tutto sembra coincidere con la più recente acquisizione di Eidos e Crystal Dynamics da parte dell'Embracer Group. Il processo è attualmente ancora in atto e porterà sicuramente a dei rallentamenti per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi titoli e la conseguente allocazione di risorse. Ma le aziende non si sono certo perse d'animo.

In una recente nota dei portavoce dei due studi, Eidos e Crystal Dynamics hanno accolto l'acquisizione molto positivamente, vedendola come un grandissimo stimolo per il futuro.

Embracer, dal canto suo, sembra avere le idee molto chiare sul futuro degli studi. Lo studio ha infatti rivelato di voler ottimizzare i nuovi asset, ma soprattutto di puntare al pareggio di bilancio di Eidos e Crystal Dynamics nel giro di un biennio fiscale.