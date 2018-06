Eidos: Shadow of the Tomb Raider è giocabile da un anno, creare nuove IP è una sfida

Parlando ai microfoni di MCV Magazine, David Anfossi di Eidos Monstreal ha dichiarato che Shadow of the Tomb Raider è interamente giocabile da un anno, consentendo agli sviluppatori di misurare al meglio il ritmo della storia. Anfossi ha poi ricordato quanto sia difficile creare nuove IP.

"Il nostro approccio allo sviluppo prevede che il titolo sia interamente giocabile il prima possibile. Dato che si tratta di un'esperienza narrativa, vogliamo testare l'intera avventura da subito per misurare il ritmo della storia e il flusso della narrazione. In questo modo possiamo apportare tutte le correzioni del caso in anticipo, per poi concentrarci sul lato tecnico e visivo. Solo per darvi un'idea, nello specifico Shadow of the Tomb Raider è stato giocabile dall'inizio alla fine già nell'ultimo anno", spiega lo studio head di Eidos Montreal.

Proseguendo nell'intervista, Anfossi ha osservato quanto sia complicato dedicarsi alla creazione di una nuova IP: "Dobbiamo essere fieri delle nostre proprietà intellettuali. Sono molto solide ed è davvero stimolante lavorarci. Detto onestamente, creare una nuova IP con l'esperienza che abbiamo è folle. È davvero difficile creare qualcosa di nuovo con alti standard di qualità. Ci si può perdere: bisogna iniziare a pensare se dedicarsi a un progetto multigiocatore o single player, se si preferisce uno stile cartoonesco o realistico. È un processo infinito: anche con delle linee guida da seguire, vi garantisco che a metà del processo di sviluppo si finisce per tagliare il 30% del gioco, perché si ha la tentazione di fare sempre di più. Per una nuova proprietà intellettuale è ancora più complicato."

Cosa ne pensate delle parole di David Anfossi? Con l'occasione ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider debutterà il 14 settembre su PS4, Xbox One e PC.