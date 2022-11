Eidos Shanghai diventa parte di Gearbox: lavorerà alla serie di Borderlands

Dopo averli prelevati da Square-Enix nell'operazione che ha portato al trasferimento di serie come Tomb Raider e Deus Ex, Embracer Group ha rinominato Eidos Shanghai in Gearbox Studio Shanghai con il team di sviluppo asiatico che d'ora in avanti si terrà occupato con la nota serie di Borderlands.

Come specificato in un comunicato stampa, questa notizia segna la prima espansione in assoluto di Gearbox in Asia, territorio che la società ritiene "un mercato importante nella strategia di crescita a lungo termine dell'azienda". Nata nel 2008, Eidos Shanghai ha già lavorato ad altri giochi tripla A di Square Enix come Marvel's Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider e Deus Ex: Mankind Divided. Gigi Ning, direttore generale di Eidos Shanghai, continuerà a ricoprire il ruolo, ma farà capo a Gearbox Publishing (in precedenza Perfect World Entertainment) con sede a San Francisco.

Attualmente sappiamo soltanto che Gearbox Studio Shanghai lavorerà alla serie di Borderlands, e ulteriori dettagli non sono stati forniti da Embracer. È possibile che il team offrirà supporto nei prossimi capitoli principali del franchise, o forse in un possibile prosieguo di Tiny Tina's Wonderland, specialmente dopo gli ottimi numeri fatti registrare dallo spin-off. Non è nemmeno da escludere che in programma ci siano progetti paralleli, come ad esempio delle declinazioni della serie dedicate al mercato mobile.

Il franchise di Borderlands ha raggiunto quota 77 milioni di copie vendute in tutto il mondo, con il solo Borderlands 3 che ha contribuito con 16 milioni di unità.