Eiji Aonuma discute del Dungeon Editor di Zelda Link's Awakening per Switch

La vulcanica mente dietro al progetto del remake per Nintendo Switch di Zelda Link's Awakening, il geniale Eiji Aonuma, ha colto al volo l'occasione fornitagli da un'intervista con i curatori del sito ufficiale di Nintendo per svelare nuovi dettagli sull'editor di dungeon che caratterizzerà il titolo.

Discutendo delle sfide progettuali e creative da superare per consentire l'introduzione di un editor di dungeon concettualmente simile a uno Zelda Maker nell'ecosistema di gioco del rifacimento current-gen dell'amatissimo Link's Awakening per Game Boy, Aonuma rivela che "sono passati tanti anni dall'uscita del gioco originario ma ho sempre voluto rifarlo, nonostante le difficoltà da superare. Pensando al remake di Link's Awakening ho sempre voluto inserire questa nuova funzione dell'editor di dungeon, per il semplice fatto che i dungeon di questo gioco si adattano perfettamente all'idea. Si può dire che è stato proprio questo aspetto a incoraggiarmi nel voler realizzare questo gioco, ed è così che è nata la nuova funzione chiama Camera dei Dungeon".

Se dal punto di vista artistico l'aggiunta dell'editor di dungeon non ha richiesto particolari sforzi al team di sviluppo, ben diverso è invece il discorso relativo all'impegno profuso da Nintendo nel rendere questo elemento di gioco accessibile e "complesso" al tempo stesso, come spiega lo stesso Eiji Aonuma dichiarando che "volevamo fare in modo che i giocatori potessero creare i loro dungeon, ma credevamo che realizzare un editor 3D sarebbe stato più difficile da gestire. Tuttavia, Link's Awakening è un gioco di Zelda classico con visuale dall'alto e ogni stanza dei dungeon ha le stesse dimensioni, ciò ha reso più semplice il nostro compito. Piuttosto che creare da zero i livelli, abbiamo deciso di offrire agli utenti un sistema che gli permettesse di collocare le tessere dei dungeon, trasformando la cosa come un enigma da risolvere".

La Camera dei Dungeon sarà presente già al lancio di Zelda Link's Awakening, previsto per il 20 settembre in esclusiva su Nintendo Switch. Sia il sistema per creare dungeon personalizzati che tutti gli altri aspetti di gameplay dell'avventura potranno essere fruiti anche sull'appena annunciata Nintendo Switch Lite.