Eiji Aonuma e altri dipendenti Nintendo hanno ricevuto importanti promozioni

C'è aria di cambiamenti ai vertici di Nintendo. Quattro importanti personalità dello studio che hanno contribuito negli anni scorsi a plasmare le più importanti IP della grande N sono stati premiati con una promozione.

Eiji Aonuma, leggendario director e produttore della serie The Legend of Zelda, d'ora in avanti ricoprirà anche la carica di Deputy General Manager. La stessa posizione è stata assegnata anche a Hisashi Nogami, che in tempi recenti ha ricoperto il ruolo di produttore per la serie Splatoon. Aya Kyogoku, produttrice, director e supervisore di numerosi capitoli della serie Animal Crossing, è diventata Manager of Production Group No. 5, che oltre ad Animal Crossing si occupa anche di Splatoon. Yoshiko Ikebata, supervisore di Super Smash Bros. Ultimate e di Luigi's Mansion 3, è ora entrato nel Production Group No. 6 in qualità di sviluppatore, dove lavorerà alle serie Luigi's Mansion e Metroid Prime.

Si tratta senza dubbio di un momento decisamente importante nella vita lavorativa di tutti e quattro, che sono stati premiati per l'ottimo lavoro svolto in passato. Nintendo, intanto, si prepara ad un'ultima parte dell'anno di altissimo livello. Secondo NPD, la casa di Kyoto finirà per diventare il publisher di maggior successo del 2019 negli USA. A tale risultato, contribuirà in larga parte Pokémon Spada e Scudo, coppia di titoli in arrivo il prossimo 15 novembre.