Eiyuden Chronicle: le atmosfere di Suikoden riecheggiano nel Pre-Launch Trailer

Dopo aver pianto la scomparsa del papà di Suikoden Yoshitaka Murayama, gli studi Rabbit & Bear riaprono una finestra sulla dimensione fantasy di Eiyuden Chronicle dandoci in pasto un filmato promozionale che precede il lancio dell'attesissimo JRPG su PC, console e Game Pass.

Nel video confezionato dagli autori giapponesi e rimbalzato in rete da 505 Games, il team nipponico si riallaccia proprio alle atmosfere e all'indimenticabile esperienza ludica e narrativa restituitaci da Suikoden per tracciare idealmente il percorso che ci condurrà verso il lancio di Eiyuden Chronicle, un progetto che promette di fare la felicità di tutti gli appassionati di JRPG grazie a un cast con decine di personaggi e ad un impianto di gioco quantomai profondo.

Nel presentare al mondo il progetto di Eiyuden Chronicle, d'altronde, fu lo stesso Murayama a spiegare che il suo nuovo titolo avrebbe parlato "della guerra o, più precisamente, dei sentimenti nutriti da più di 100 eroi che combattono quella battaglia per ragioni diverse, maturando idee opposte e sperimentando un vissuto diverso con prospettive varie".

Sullo sfondo dei drammi che andranno a caratterizzare il plot narrativo del nuovo gioco di ruolo firmato da Rabbit & Bear assisteremo a tantissime battaglie e, con esse, a numerosi colpi di scena che andranno a stravolgere le dinamiche della storia e segnare il destino dei singoli personaggi. Il lancio di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è atteso per il 23 aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sempre per il 23 aprile è previsto l'arrivo di Eiyuden Chronicle su Game Pass, tanto su PC quanto su console Xbox di questa e della passata generazione.

