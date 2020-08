Eiyuden Chronicle: una collezione di minigiochi chiude la faraonica campagna Kickstarter

A un mese dall'annuncio di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes annuncio di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes e dall'inizio della raccolta fondi su Kickstarter, il crowdfunding avviato da Yoshitaka Murayama si conclude alla faraonica cifra di 3,83 milioni di euro, superiore dell'880% rispetto alla somma chiesta inizialmente dal boss di Rabbit & Bear.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi e permesso agli sviluppatori di concretizzare il loro sogno di realizzare questo seguito spirituale di Suikoden, Murayama annuncia di aver stretto una collaborazione con la software house giapponese NatsumeAtari per dare vita a un "companion game" di Eiyuden Chronicle.

Il progetto affidato agli autori di The Ninja Saviors e Wild Guns si chiamerà "A Quiet Place" e assumerà i contorni di un vero e proprio prequel di Hundred Heroes. Immergendoci nelle attività offerte da A Quiet Place, avremo modo di partecipare a una pletora di minigiochi incentrati, grazie ai quali potremo ottenere i materiali necessari alla costruzione del nostro villaggio.

Tutti i progressi compiuti nel microcosmo di A Quiet Place saranno trasferiti nella dimensione maggiore di Eiyden Chronicle: alcuni dei personaggi del gioco principale, inoltre, dovrebbero apparire nel "companion game" come PNG con cui interagire per arricchire ulteriormente l'esperienza ludica e narrativa.

Lo sviluppo di A Quiet Place, quindi, proseguirà in parallelo con quello di Hundred Heroes e non interferirà con i lavori portati avanti da Rabbit & Bear: come specificato nella campagna Kickstarter, il lancio di Eiyuden Chronicle è previsto per il 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Switch (o Switch Pro).