Eiyuden Chronicle su Game Pass: gli sviluppatori rispondono ai baker indispettiti

L'annuncio di Eiyuden Chronicle su Xbox Game Pass ha indispettito i baker di Kickstarter che hanno contribuito alla realizzazione del JRPG. In risposta ai dubbi sollevati dai partecipanti al crowdfunding privato, il team di sviluppo di Rabbit & Bear spiega perché ha deciso di siglare una partneship con Microsoft.

La software house capitanata dal papà di Suikoden Yoshitaka Murayama decide infatti di riaffacciarsi sulle pagine di Kickstarter per rivolgersi ai baker e illustrare i motivi dell'alleanza siglata con Microsoft.

In risposta a chi si chiede se la partnership con la casa di Redmond renda vano ogni sforzo compiuto da chi ha contribuito al crowdfunding su Kickstarter del kolossal JRPG, gli autori di Rabbit & Bear dichiarano che "non è vero. Come spiegato dall'inizio della campagna di raccolta fondi, stavamo parlando con più editori per ricevere fondi sufficienti a realizzare un titolo delle dimensioni di Hundred Heroes. La realtà è che ogni editore aveva bisogno di un concept e di sapere che ci sarebbe stata una base di fan attiva che desiderava questo gioco, senza non avremmo mai potuto ricevere un supporto aggiuntivo e realizzare un gioco come questo".

Gli sviluppatori di Rabbit & Bear spiegano inoltre che "la realtà è che il budget richiesto per sviluppare la maggior parte dei JRPG può facilmente raggiungere e superare i 50 milioni di dollari, quindi avevamo davvero bisogno di tutto il supporto possibile. Senza il vostro sostegno e quello degli editori, in tutta sincerità non avremmo mai potuto realizzare un gioco di queste dimensioni".

Il lancio di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è previsto nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e "sulla nuova generazione di Nintendo Switch". Come svelato durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase, il nuovo JRPG dell'autore di Suikoden sarà disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass.