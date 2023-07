Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, niente da fare per il 2023: rinviato l'erede di Suikoden

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes non ce la fa per il 2023 come inizialmente pianificato: attraverso un comunicato il publisher 505 Games e lo sviluppatore Rabbit & Bear Studios confermano il rinvio dell'RPG erede di Suikoden, che arriverà sul mercato nel corso del prossimo anno.

Nello specifico, gli autori puntano ora ad un debutto del gioco nel corso del secondo trimestre del 2024, dunque in piena primavera. "Abbiamo preso questa decisione con lo scopo di assicurare la miglior storia possibile per il gioco, e per ricompensare le legioni di backers su Kickstarter con la miglior esperienza ludica immaginabile", spiega Rabbit & Bear Studios. Per scusarsi del ritardo, il team pubblica inoltre un nuovo video-gameplay visibile sulla pagina Kickstarter ufficiale del gioco, che mostra gli ulteriori progressi compiuti nel corso dello sviluppo.

Ci sarà quindi da aspettare ancora un po' prima di mettere le mani sopra il promettente gioco di ruolo, confermato in uscita su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, con sbarco subito al day one anche su Xbox Game Pass. Nel corso del 2022, intanto, è stato pubblicato il prequel di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: la nostra recensione di Eiyuden Chronicle Rising vi illustra tutto ciò che offre l'opera volta ad introdurre i giocatori al futuro RPG realizzato da Yoshitaka Murayama, il leggendario autore di Suikoden.