Eiyuden Chronicle Hundred Heroes arriverà su Nintendo Switch? 'Indagini tecniche' in corso

È trascorso diverso tempo dall'ultimo aggiornamento sul titolo offerto dal team di Rabbit & Bear Studios, ma al momento il lancio di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes resta atteso per il 2023.

Nel frattempo, il pubblico PC e console ha potuto accogliere il debutto di Eiyuden Chronicle: Rising, JRPG ambientato in un'epoca precedente alla grande guerra che farà da sfondo all'avventura. Proprio per festeggiare l'uscita del JRPG, gli autori hanno offerto alcuni dettagli relativi al futuro debutto di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

In particolare, dalle pagine di Kickstarter si torna a discutere di una possibile versione Nintendo Switch del gioco. Stando a quanto riportato da Rabbit & Bear Studios, l'uscita del titolo sulla console ibrida non è ancora stata confermata. Al momento, il team è impegnato in una serie di "indagini tecniche" relative ad una possibile pubblicazione di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sull'hardware di Kyoto. "Acquistando Eiyuden Chronicle: Rising su Nintendo Switch - conclude però la software house -, potrete godervi i contenuti crossover su qualsiasi versione del gioco per console Nintendo che dovesse essere confermata in futuro".

In attesa di maggiori dettagli, vi ricordiamo che il prequel dell'Action RPG è ora disponibile, anche su Xbox Game Pass: ve ne ha parlato il nostro Salvo Privitera nella sua recensione di Eiyuden Chronicle: Rising.