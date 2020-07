Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: gli autori di Suikoden svelani il nuovo kolossal JRPG

Gli autori di Rabbit & Bear annunciano Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, un'avventura ruolistica che si riallaccia alle atmosfere e alle dinamiche di gameplay della serie di Suikoden.

Il progetto sarà diretto da Yoshitaka Murayama con la partecipazione di altri esperti sviluppatori come Junko Kawano, Osamu Komuta e Junichi Murakami, con l'obiettivo dichiarato di preservare l'eredità spirituale e ludica di Suikoden I e II. La sorte di questo ambizioso kolossal JRPG sarà però determinata da coloro che decideranno di premiare l'impegno di Murayama e compagni partecipando alla campagna di raccolta fondi appena avviata su Kickstarter.

Dalle pagine di Gematsu, il boss dei Rabbit & Bear Studios spiega che "abbiamo scelto di creare questo titolo interessante affidandoci a Kickstarter perchè volevamo pensare ai giocatori e mantenere i diritti sulla pubblicazione, come pure sulle scelte da prendere in sede di sviluppo e nella creazione della storia e del mondo di gioco".

Sempre a detta di Murayama, Eiyuden Chronicle è un'avventura che "parla della guerra o, più precisamente, dei sentimenti nutriti da 100 eroi che combattono quella battaglia per ragioni diverse, maturando idee opposte e sperimentando un vissuto diverso con prospettive varie. C'è sempre un dramma che può verificarsi quando un gruppo di persone che si compone di gente che proviene da diversi ceti sociali è costretto a riunirsi e assistere a eventi tra la vita e la morte partecipando a una guerra".

Il punto di forza del progetto sarà perciò l'alchimia che sapremo creare attraverso la composizione della propria squadra di eroi, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare sia in termini puramente narrativi che di gameplay. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è previsto in uscita nell'autunno del 2022 su PC, oltreché su PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch qualora dovessero essere raggiunti gli obiettivi fissati da Rabbit & Bear per la campagna in crowdfunding su Kickstarter.