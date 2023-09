Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: bonus pre-ordine ed edizioni con nuovo trailer

Un nuovo trailer di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ci riporta in un angolo di Allraan, un mosaico di nazioni con culture e valori diversi, e apre ufficialmente i pre-ordini, con tanto di bonus per le prenotazioni ed edizioni speciali. Scopriamo i dettagli.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sarà disponibile in versione Standard a 49,99 Euro, che comprende la versione base, oppure nella sua versione Digital Deluxe, a 79,99 Euro, che invece include:

Versione base del gioco

del gioco Accesso anticipato di 48 ore

di 48 ore Season Pass (3 sfondi di Kawano, 2 pitture per il quartier generale, DLC "Capitolo di Seign" + DLC "Capitolo di Marisa" + DLC "Capitolo di Markus"

(3 sfondi di Kawano, 2 pitture per il quartier generale, DLC "Capitolo di Seign" + DLC "Capitolo di Marisa" + DLC "Capitolo di Markus" 1 Pacchetto Viaggio Facile : (6 oggetti di guarigione, 2 oggetti di rianimazione e 3 oggetti di evacuazione)

: (6 oggetti di guarigione, 2 oggetti di rianimazione e 3 oggetti di evacuazione) 1 oggetto personalizzato per il Quartier generale

per il Quartier generale Mini artbook digitale

digitale Colonna sonora digitale

Per coloro che effettueranno il pre-ordine della Deluxe, inoltre, è previsto 1 pacchetto Early Bird (1 runa di potenziamento e 1 accessorio di potenziamento) e un oggetto personalizzato per il Quartier generale, assieme all'Early Access di 48 ore. Entrambi gli oggetti del pacchetto Early Bird saranno venduti separatamente in un secondo momento.

Vi ricordiamo che, dopo essere stato rinviato, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è previsto arrivare su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, and PC (Steam, Epic Games Store e GOG) il 23 Aprile 2024. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.