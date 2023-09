Eiyuden Chronicle Hundred Heroes esce nel 2024: l'erede di Suikoden ha una data ufficiale

Dopo aver annunciato il rinvio al 2024 di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, 505 Games e Rabbit & Bear si riaffacciano sui social per fissare la data di lancio ufficiale del GDR sviluppato dai veterani della serie di Suikoden.

Tra i tanti annunci del Nintendo Direct di settembre c'è stato spazio anche per Hundred Heroes e le sue atmosfere fiabesche, con una finestra multimediale aperta sull'universo ruolistico ideato da Yoshitaka Murayama e Junko Kawano.

I due autori di Suikoden promettono di offrirci un'esperienza GDR particolarmente profonda e ricca di sorprese, con un gameplay incentrato su un sistema di combattimento a turni che coinvolgerà sei personaggi ricostruiti con squisiti sprite 2D sullo sfondo di scenari tridimensionali curati nei minimi dettagli. Per il team di Rabbit & Bear, il titolo proporrà una rilettura moderna dei grandi classici del genere e darà ai fan vecchi e nuovi di JRPG l'opportunità di scoprire una storia piena di colpi di scena.

Il lancio di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è previsto per il 23 aprile 2024 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sapevate che Eiyuden Chronicle Hundred Heroes arriverà al day one su Game Pass?